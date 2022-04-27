شاهد: إقلاع مركبة تابعة لشركة "سبايس اكس" حاملة طاقماً جديداً إلى محطة الفضاء

أقلعت مركبة جديدة تابعة لشركة "سبايس اكس" الأربعاء حاملة بعثة من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما كانت مركبة أخرى تابعة لشركة إيلون ماسك تضم رجال أعمال حطت بحراً قبالة شواطئ فلوريدا.

وأقلعت البعثة التي أطلقت عليها تسمية "كرو-4" من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا في الساعة 03,52 بالتوقيت المحلي (07,52 بتوقيت غرينتش) وتضم الأمريكيين كجيل ليندغرن وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية.

ونّقلت وقائع عملية الإطلاق مباشرة على الهواء عبر موقع ناسا الإلكتروني.

وجاء هذا الإقلاع بعد أقل من 40 ساعة من عودة طاقم آخر، ما يشكل تسارعاً لوتيرة الرحلات في إطار تولّي "سبايس إكس" دور الناقل لبعثات ناسا إلى محطة الفضاء الدولية.

وبين توقف مكوك الفضاء الأمريكي عام 2011 وسنة 2020 ، اعتمد الأمريكيون على مركبات الفضاء الروسية "سويوز".

وسينضم رواد الفضاء الأربعة الذين تتألف منهم بعثة "كرو-4" إلى طاقم آخر باتت عودته إلى الأرض قريبة بعدما مكث في المحطة خمسة أشهر . وسيحدد موعد عودة هذا الفريق قريباً.

كذلك يوجد في المحطة راهناً ثلاثة رواد فضاء روس.

ويتولى الطاقم الجديد إجراء ومراقبة مئات التجارب العلمية في ظل انعدام الجاذبية، بينها ما هو على نباتات، أوعلى مشروع شبكية اصطناعية للعين البشرية.

وستكون جيسيكا واتكينز خامس امرأة سوداء تذهب إلى الفضاء والأولى تنضم إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة طويلة.

ومن المتوقع أن تصل مع وزملائها الثلاثة إلى محطة الفضاء الدولية بعد نحو 17 ساعة من الإقلاع ، على أن يحصل الالتحام في الساعة 00,15 ت غ من يوم الخميس.