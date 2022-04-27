تصاعد دخان "سميك" فوق العاصمة الهندية نيودلهي لليوم الثاني على التوالي بعد أن اشتعلت النيران في مكب نفايات ضخم خلال موجة الحر الحارقة التي تضرب البلاد، ما أجبر عمال النفايات، غير الرسميين، على العمل في ظروف شديدة الخطر.

مكب النفايات في "بهالسوا" شمال نيو دلهي أطول من مبنى مكون من 17 طابقاً، ويغطي مساحة أكبر من 50 ملعباً لكرة القدم.

ومنذ صباح اليوم، الأربعاء، بدأ آلاف الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المكب، عملية خطيرة تتمثل في محاولة إبعاد القمامة عن ألسنة اللهب، ما قد يساهم في إخماد النيران.

وتضرب العاصمة الهندية، مثل بقية دول جنوب آسيا، موجة حر قوية حطمت رقماً درجات الحرارة القياسي. وقال الخبراء إن موجة الحر كانت حافزاً على اندلاع حريق مكب النفايات.

كما اشتعلت النيران في ثلاثة مطامر أخرى حول العاصمة الهندية في الأسابيع الأخيرة.