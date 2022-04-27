تصاعد دخان "سميك" فوق العاصمة الهندية نيودلهي لليوم الثاني على التوالي بعد أن اشتعلت النيران في مكب نفايات ضخم خلال موجة الحر الحارقة التي تضرب البلاد، ما أجبر عمال النفايات، غير الرسميين، على العمل في ظروف شديدة الخطر.
مكب النفايات في "بهالسوا" شمال نيو دلهي أطول من مبنى مكون من 17 طابقاً، ويغطي مساحة أكبر من 50 ملعباً لكرة القدم.
ومنذ صباح اليوم، الأربعاء، بدأ آلاف الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المكب، عملية خطيرة تتمثل في محاولة إبعاد القمامة عن ألسنة اللهب، ما قد يساهم في إخماد النيران.
وتضرب العاصمة الهندية، مثل بقية دول جنوب آسيا، موجة حر قوية حطمت رقماً درجات الحرارة القياسي. وقال الخبراء إن موجة الحر كانت حافزاً على اندلاع حريق مكب النفايات.
كما اشتعلت النيران في ثلاثة مطامر أخرى حول العاصمة الهندية في الأسابيع الأخيرة.
No Comment المزيد من
شاهد | كييف تفكك تمثال الصداقة السوفياتية
شاهد: العائلة الملكية الهولندية تصل إلى ماستريخت للاحتفال بعيد الملك
فيديو: "الحرب على العصابات" في السلفادور تدخل شهرها الثاني واعتقال أكثر من 18000 شخص
شاهد: حفر وتجهيز قبور جديدة في مقبرة بوتشا شمال غربي كييف
شاهد: خلال عرض عسكري حاشد.. كيم جونغ أون يتعهد بتعزيز الترسانة النووية لبلاده
شاهد: تواصل عمليات الإجلاء على خط المواجهة في خاركيف وسط القصف
بدون تعليق: وقفة احتجاجية بالشموع للتنديد بأحكام إعدام ماليزيين في سنغافورة
شاهد: غضبٌ في لبنان بعد مقتل 6 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين قرب طرابلس
كرنفال ريو دي جانيرو: مدرسة سامبا تقدم عرضا مميزا يدافع عن ذكرى السكان الأصليين
شاهد: مظاهرة إثر وفاة فتاة اختفت منذ أكثر من أسبوعين في المكسيك
بدون تعليق: بينالي البندقية: رحلة عبر أجنحة المعرض الفني
بدون تعليق: انطلاق المهرجان الدولي الخامس والثلاثين للطائرات الورقية في بيرك الفرنسية
بدون تعليق: جدة أوكرانية تحضر كعكة عيد الفصح وسط الأنقاض
بدون تعليق: الأوكرانيون يحيون عيد الفصح في أجواء حرب
بدون تعليق: عائلات تعيش في مترو أنفاق خاركيف هربا من القنابل والقصف