فككت سلطات كييف تمثالاً ضخماً بارتفاع نحو ثمانية أمتار، ويعود إلى الحقبة السوفياتية، ويرمز إلى الصداقة بين روسيا وأوكرانيا في المدينة يوم الثلاثاء، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

يصور التمثال عاملين أحدهما أوكراني والآخر روسي فوق قاعدة حجرية، ويرفعان معاً وسام الصداقة السوفياتية. وكان التمثال موضوعاً تحت نصب "قوس الصداقة بين الشعوب" الذي أقيم في 1982 للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس الاتحاد السوفياتي.