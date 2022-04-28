تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرشق بالطماطم في سوق قرب باريس في أول جولة ميدانية له بعد انتخابه وفوزه بولاية ثانية.

وفي ولايته الجديدة التي تستمر لخمس سنوات كان ماكرون قد وعد قائلا: " في الأحياء الأشد فقراً، سواء في المدن أو في المناطق الريفية، يجب علينا فعلاً إعادة تهيئة الظروف من أجل تكافؤ حقيقي وفعال في الفرص".

ونفى مقربون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابته.