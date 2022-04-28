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إسرائيل

شاهد: الفلسطينيون يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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فلسطينيون يحيون ليلة القدر 27 أبريل/ نيسان 2022
فلسطينيون يحيون ليلة القدر 27 أبريل/ نيسان 2022   -   حقوق النشر  Mahmoud Illean/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أحيا المسلمون الفلسطينيون ليلة القدر في مجمع المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، المناسبة التي تصادف اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان وأدى ما يقارب ال 250 ألف شخص الصلاة بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ليلة القدر هي المناسبة التي يعتقد فيها المسلمون أن الآيات الأولى من القرآن قد نزلت على النبي محمد.

ويأتي هذه التجمع الكبير بالتزامن مع اضطرابات واشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية وقعت خلال الأيام الماضية، هذه الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اعادت هاجس الخوف من نشوب حرب جديدة، ما أدى إلى حراك إقليمي ودولي للحيلولة دون حدوث تصعيد.