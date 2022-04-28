شاهد: الفلسطينيون يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى

أحيا المسلمون الفلسطينيون ليلة القدر في مجمع المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس، المناسبة التي تصادف اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان وأدى ما يقارب ال 250 ألف شخص الصلاة بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ليلة القدر هي المناسبة التي يعتقد فيها المسلمون أن الآيات الأولى من القرآن قد نزلت على النبي محمد.

ويأتي هذه التجمع الكبير بالتزامن مع اضطرابات واشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية وقعت خلال الأيام الماضية، هذه الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، اعادت هاجس الخوف من نشوب حرب جديدة، ما أدى إلى حراك إقليمي ودولي للحيلولة دون حدوث تصعيد.