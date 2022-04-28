في كوسوفو، بعيداً عن وطنهن، تخضع نساء أوكرانيات لدورات مكثفة في نزع الألغام، لمساعدة بلدهن على إزالة العديد من المتفجرات المزروعة أو المتروكة، وهي عملية ستستمر على الأرجح لعقود بعد انتهاء الغزو الروسي.