شوهدت عشرات المركبات العسكرية في وسط العاصمة الروسية، موسكو، مساء يوم الخميس، وهي في طريقها إلى الساحة الحمراء للمشاركة في أول تدريب يقام استعدادا للاحتفال "بيوم النصر" على النازية الذي يوافق في التاسع من مايو/أيار.
وتتحضر موسكو التي تخوض حربا شرسة في أوكرانيا منذ أكثر من شهرين للاحتفال بالذكرى الـ 77 لانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، ستشارك وحدات استعراضية يزيد عدد أفرادها عن 10000 فرد في الاحتفال، إلى جانب وحدات المشاة التي تضم ضباطا ورقباء وجنودا من الوحدات والتشكيلات العسكرية للمنطقة العسكرية الغربية، وطلابا من المؤسسات التعليمية العسكرية وممثلين عن مختلف الوزارات والوكالات.
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