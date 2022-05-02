إسبانيا تكشف أن برنامج بيغاسوس استخدم لاختراق وسرقة بيانات من هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع

قال مسؤولون في الحكومة الإسبانية، الإثنين، إنه تم الكشف عن عملية "تنصت خارجي" عبر برنامج بيغاسوس، حدثت العام الماضي، على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس.

وبرنامج بيغاسوس مُتاح فقط للحكومات والوكالات الحكومية.

وقال مسؤول في الحكومة الإسبانية خلال مؤتمر صحافي هذا الإثنين إنه تم اختراق هاتف رئيس الوزراء سانشيز المحمول مرتين في أيار/مايو 2021 بينما استهدف هاتف روبليس، وزيرة الدفاع، مرة وحيدة في حزيران/يونيو من العام نفسه.

وأضاف الوزير فيليكس بولانيوس أن كمية "مهمة" من البيانات تم الحصول عليها بعد الاختراقات، وأن تقارير رُفعت للمحكمة الوطنية لإجراء تحقيق في المسألة.

وأكد بولانيوس أن الهجوم جاء من "دولة أو أجهزة أجنبية" وأنه تم من دون "تصريح قضائي".

وتتعرض الحكومة الإسبانية للضغط مؤخراً، وهي مطالبة بتقديم تفسيرات عن تعرض عشرات هواتف الأشخاص المرتبطين بشكل أو آخر بالحركة الانفصالية في إقليم كتالونيا، للاختراق عبر برنامج بيغاسوس في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020، بحسب ما يشير إليه تقرير لخبراء عاملين في مجموعة "سيتيزن لاب".

وأنتجت شركة إن إس أو الإسرائيلية البرنامج.

والعام الماضي نشر تقرير فجر فضيحة كبرى، حيث تبين أن عشرات الحكومات والوكالات الحكومية استخدمته للتجسس على نشطاء ورجال سياسة وأصحاب نفوذ في دول عدة حول العالم، بينها دول عربية.