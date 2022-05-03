تجمع أهالي وأقارب الأوكرانيين المحاصرين في ماريوبول، المدينة التي يتعرض فيها مجمع الحديد والصلب أزوفستال للقصف الروسي.

في ميدان كييف تجمع حشد من أمهات وزوجات الجنود المحاصرين الذين رفضوا تسليم أسلحتهم، وردد الأقارب هتافات "أنقذوا أزوفستال" و "أنقذوا جيش ماريوبول" أثناء توجههم إلى مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مطالبين بإجلاء الجنود من مصنع الصلب.

يذكر أنه تم إجلاء بعض المدنيين من المجمع الضخم للصلب في ماريوبول أمس الاثنين، بعد التنسيق بين أوكرانيا وروسيا بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.