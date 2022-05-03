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نشرت وزارة الدفاع أيضاً ما تقول إنه مشاهد لغارة نفذتها طائرة حربية على مواقع أوكرانية

عرضت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، فيديو تقول إنه لأنظمة دفاع جوي من طراز بانتسير-إس، وإس-300، منتشرة داخل الأراضي الأوكرانية حيث تؤدي مهامها ضمن ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة". 

وتراقب المنظومات المتطورة نسبياً الأجواء عبر رادارات على مدى يبلغ "مئات الكيلومترات"، ثم تعطي المعلومات المطلوبة لأقسامها المختصة بعملية إطلاق الصواريخ الدفاعية واستهداف الطائرات المعادية.  

ويظهر الشريط أيضاً طائرة حربية من طراز سو-24 إم، خلال "غارة نفذتها على مواقع الجيش الأوكراني".

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