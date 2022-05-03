شاهد: وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لهجوم صاروخي شنته على قاعدة جوية في أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا على قاعدة جوية في منطقة أوديسا، حيث يتم تخزين أسلحة غربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن المعدات التي تم تدميرها تضمنت طائرات مسيرة وصواريخ وذخيرة تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية "من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

وقال كوناشينكوف إن غارة جوية أخرى أصابت ستة منشآت عسكرية أوكرانية خلال الليل.

وزارة الدفاع الروسية شاركت مقاطع فيديو لطائرة سوخوي 24 تقوم بضربات جوية على المواقع المحصنة للجيش الأوكراني، كما ذكرت الوزارة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات من طراز S-300V.