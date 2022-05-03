في مشهد نادر، نجح صياد في رصد وتوثيق ظهور سرب من الحيتان القاتلة (الأوركا)، التي تلقب أيضاً بـ"سفاحة الأعماق"، وهي تطارد قاربه قبالة سواحل مدينة سكايين الواقعة في أقصى شمال الدنمارك، الإثنين 2 مايو/ايار.

وهذه المرة الرابعة خلال هذا العام التي يتم فيها رصد حيتان الأوركا في المنطقة المطلة على بحر البلطيق وبحر الشمال. المرة الأولى كانت في تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني.

ولم تعرف بعد أسباب ظهور الحيتان القاتلة في المكان، خاصة أن وجودها يعد نادراً في بحر الشمال وبشكل خاص في المياه الدنماركية الداخلية. إلا أن بعض يعتقد أنها تسعى خلف الأسماك في المياه الضحلة.

قد يصل طول حيتان الأوركا إلى تسعة أمتار ووزنها إلى تسعة أطنان.