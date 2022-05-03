شهدت كرانز مونتانا في سويسرا عرض مهارات وألوان مذهل في نيسان/ أبريل الفائت، شاركت فيه نخبة من أفضل المتزلجين.
واحتفالاً بأحد أهم أحداث الموسم - المعروفة باسم "The Nines" - قام الرياضيون بربط مشاعل ذات ألوان زاهية بألواح تزلجهم وسلكوا مساراً مبتكراً يتجاوز نمط المنحدرات التقليدية.
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