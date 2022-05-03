نجحت شركة "روكيت لاب" الأمريكية ومقرها كاليفورنيا بإلتقاط صاروخ الكتروني أطلقته صباح يوم الثلاثاء، في وقت تحاول فيه الشركة جعل الصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية.
ولأسباب تتعلق بالسلامة العامة، أجبر طاقم المروحية على ترك الصاروخ بعد التقاطه بدقائق ليعود ويسقط في المحيط الهادئ حيث كان فريق مختص بانتظاره على متن قارب.
وتطلق "روكيت لاب"، وهي شركة فضائية أمريكية بانتظام صواريخ يبلغ طولها نحو 18 مترًا (59 قدمًا) من شبه جزيرة ماهيا النائية في نيوزيلندا لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.
أطلق الصاروخ الالكتروني صباح الثلاثاء وأرسل 34 قمرا صناعيا إلى المدار قبل أن يبدأ قسم التعزيز الرئيسي في السقوط على الأرض.
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