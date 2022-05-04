تجمع آلاف المسلمين الهنود في المسجد الجامع بنيودلهي لأداء صلاة عيد الفطر، كما فعل الباكستانيون صباح أول أيام عيد الفطر.
ويحتفل المسلمون حول العالم بعيد الفطر من خلال التجمعات العائلية والسفر والقيام بأنشطة متعددة.
تجمع آلاف المسلمين الهنود في المسجد الجامع بنيودلهي لأداء صلاة عيد الفطر، كما فعل الباكستانيون صباح أول أيام عيد الفطر.
ويحتفل المسلمون حول العالم بعيد الفطر من خلال التجمعات العائلية والسفر والقيام بأنشطة متعددة.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: عرض مذهل لمهارات التزلج في سويسرا
بدون تعليق: آثار الدمار في العاصمة الإثيوبية بعد اشتباكات بين مسلمين والشرطة
بدون تعليق: الشرطة تعتقل عشرات المحتجين ضد رئيس الحكومة الأرميني في يريفان
بدون تعليق: مظاهرة في كييف للمطالبة بإجلاء المحاصرين في ماريوبول
بدون تعليق: شركة أمريكية تنجح بالتقاط بقايا صاروخ أطلقته إلى الفضاء
فيديو | وزارة الدفاع الروسية تعرض منظومتي دفاع جوي في أوكرانيا
شاهد: حيتان قاتلة تطارد قارباً لصيد الأسماك في الدنمارك
بدون تعليق: مهرجان الضوء المائي يضيءُ الفرح في جبال الألب الإيطالية
بدون تعليق: حملة لإزالة الأضرار التي خلفتها مظاهرات عيد العمّال في باريس
بدون تعليق: أول دفعة أوكرانيين تمّ إجلاؤهم من ماريوبول يصلون إلى زابوريجيا
شاهد: أصوات ترتفع من أنحاء العالم مطالبة بتعزيز الحقوق في يوم عيد العمال العالمي
شاهد: أوكرانيون يحيون الذكرى السنوية لموتاهم
شاهد: لاعبو ريال مدريد يحتفلون مع جماهيرهم واختتام مهرجان السامبا في ريو دي جانيرو
شاهد: إعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية ويخلف أضرارا جسيمة
شاهد: محافظة باتوم تاني التايلاندية تنظم مسابقة لإطلاق الصواريخ