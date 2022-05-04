تجمع آلاف المسلمين الهنود في المسجد الجامع بنيودلهي لأداء صلاة عيد الفطر، كما فعل الباكستانيون صباح أول أيام عيد الفطر.

ويحتفل المسلمون حول العالم بعيد الفطر من خلال التجمعات العائلية والسفر والقيام بأنشطة متعددة.