شاهد: سطو مسلح لمتجر شانيل للمجوهرات بالقرب من ساحة فوندوم في باريس

وقعت سرقة جديدة لمتجر مجوهرات تابع للعلامة التجارية الفرنسية "شانيل"، الخميس، في ساحة فوندوم الشهيرة في العاصمة الفرنسية، باريس.

وقامت مجموعة مسلحة من أربعة أشخاص يرتدون ملابس سوداء بعملية السرقة قبل أن يفروا على دراجات نارية، وفق المعلومات الأولية التي قدمتها الشرطة الفرنسية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الأفراد المسلحين خارج متجر شانيل في شارع "لا بيه" قبل تطويقه بالكامل من طرف فرقة قمع اللصوصية (BRB).

وأفاد مصدر في الشرطة أن قيمة وحجم المسروقات لا يزال غير معروف، مشيرا إلى عدم وقوع أي إصابات في مكان الحادث.

وقالت أناستاسيا مارتينو، البالغة من العمر 26 سنة، وهي بائعة في متجر أزياء مقابل متجر شانيل، إن "الساعة كانت حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا عندما وقعت السرقة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتابعت "رأيت رجلا يحمل بندقية كلاشينكوف على دراجة نارية. وبعد دقيقتين، خرج ثلاثة رجال آخرين بأكياس سوداء كبيرة وكان بحوزتهم أسلحة آلية، ثم ركبوا دراجتين ناريتين وغادروا بسرعة كبيرة".

جدير بالذكر أن ساحة فوندوم الباريسية تشتهر بكونها موطنا لأرقى بيوت المجوهرات في العالم منذ نهاية القرن التاسع عشر. ولا تزال تضم حتى يومنا هذا أهم وأكثر المجوهرات فخامة على الإطلاق وتقدر قيمتها بالملايين.