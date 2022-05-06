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الدانمارك

شاهد: مقاعد مرتفعة تهدف إلى لفت الانتباه إلى تغير المناخ في الدنمارك

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بقلم:  يورونيوز
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مقعد مخصص لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في مساحة عامة بالدنمارك
مقعد مخصص لمواجهة ارتفاع منسوب المياه في مساحة عامة بالدنمارك   -   حقوق النشر  AFP

تم تركيب مقاعد مرتفعة في مواقع شهيرة في كوبنهاغن ومدن دنماركية أخرى لزيادة الوعي بارتفاع منسوب مياه المحيطات الناتج عن تغير المناخ.

وتم تصميم المقاعد بارتفاع يفوق طول المقاعد العادية بـ85 سم ليعكس الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر بحلول عام 2100.

وأوضح كاسبر أدسبول، مدير العلامة التجارية في القناة التلفزيونية "تي في2" التي نفذت المشروع "نحاول توضيح ظاهرة الفيضانات المتوقعة من خلال مقاعد مرتفعة لحث الناس على تسليط الضوء على أزمة المناخ".