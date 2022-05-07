أدى إيمانويل ماكرون اليمين الدستورية رئيسا لفرنسا لفترة ثانية يوم السبت في حفل أقيم في قصر الإليزيه، أعقبه إطلاق المدافع في حدائق انفاليد.
وفي بلد نادرا ما يُعاد انتخاب الرؤساء فيه، فاز ماكرون بنسبة 58.5 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات أمام مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، على الرغم من المعارضة القوية لسياساته المؤيدة للأعمال التجارية واقتراح رفع سن التقاعد.
وفي خطاب قصير، تحدث ماكرون عن الحاجة إلى الابتكار في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة في فرنسا والعالم، وقال إن فترته الثانية ستكون "جديدة" وليست مجرد استمرار للأولى. وقال "نحتاج إلى ابتكار طريقة جديدة معا بعيدا عن التقاليد الروتينية المرهقة، يمكننا من خلالها بناء عقد اجتماعي وبيئي جديد مليء بالإنتاج"، وتعهد بالتصرف "باحترام".
وسلط ماكرون الضوء على التهديد الذي يمثله الغزو الروسي لأوكرانيا والمخاوف البيئية العالمية. وكان من بين الضيوف الخمسمئة الرئيسان السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، ورؤساء الوزراء السابقون إدوار فيليب ومانويل فالس وآلان جوبيه وجان-بيير رافاران بالإضافة إلى زعماء دينيين وشخصيات حكومية أخرى.
وتبدأ فترة ماكرون الجديدة رسميا مساء يوم 13 مايو أيار وما زال رئيس وزرائه جون كاستكس في منصبه.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: انفجار قوي في فندق ساراتوغا وسط العاصمة الكوبية ومقتل وإصابة العشرات
بدون تعليق: الجيش الروسي يشارك في "بروفة " احتفالات "عيد النصر" في الساحة الحمراء
شاهد: سيدة أمريكا الأولى تلتقي لاجئين أوكرانيين في رومانيا وتقدم الطعام للقوات الأمريكية
بدون تعليق: عملية إزالة الأنقاض في أعقاب قصف روسي على منطقة كييف
شاهد: عروض مهرجان مدريد للفنون الرقمية تكتسح الشوارع ليلا لخلق مساحة حوار في المدينة
شاهد: آثار قصف مدينة كراماتورسك الأوكرانية وأضرار مادية تلحق بالمباني التجارية والسكنية
شاهد: طوابير طويلة في محطات بنزين أوكرانية وضبط حصص في التوزيع بسبب نقص الوقود
شاهد: منظمة خيرية تدخل البهجة على نفوس أطفال سوريين في مخيم للنازحين في إدلب
شاهد | عشاق سلسلة "حرب النجوم" يتنكرون بأزياء أبطالهم ويحتفلون بعيدها بتايوان
بدون تعليق: عودة سباق "خيول النبيذ "التقليدي في قرباكة الإسبانية بعد تصنيفه تراثاً غير مادي
بدون تعليق: احتفالات المسلمين في الهند وباكستان بعيد الفطر
بدون تعليق: عرض مذهل لمهارات التزلج في سويسرا
بدون تعليق: آثار الدمار في العاصمة الإثيوبية بعد اشتباكات بين مسلمين والشرطة
بدون تعليق: الشرطة تعتقل عشرات المحتجين ضد رئيس الحكومة الأرميني في يريفان
بدون تعليق: مظاهرة في كييف للمطالبة بإجلاء المحاصرين في ماريوبول