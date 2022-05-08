شاهد: عاصفة رملية كثيفة تلزم العراقيين على البقاء في بيوتهم

هرع مئات العراقيين إلى المستشفيات بسبب مشاكل في التنفس، إثر اجتياح عاصفة رملية كثيفة غطت سماء البلاد، في سادس عاصفة رملية تضرب العراق خلال أشهر. وقالت هيئة الرصد الجوي العراقية إن العاصفة ستستمر حتى صباح الإثنين، وحثت السلطات من جانبها المواطنين على البقاء في منازلهم. ولقد أصبحت العواصف الرملية متكررة الحدوث في العاصمة بغداد، التي عادة ما تكون محمية من زحف الرمال الصحراوية بفضل شريط رفيع من الأراضي الزراعية بين نهري دجلة والفرات، ولكن الخبراء يقولون إن تواتر العواصف الرملية الموسمية في العراق قد زاد تواترها في السنوات الأخيرة وتفاقمت، بسبب الانخفاض القياسي لهطول الأمطار، وزيادة التصحر، وتغير المناخ.