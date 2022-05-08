نشر الجيش الأوكراني شريطا يوم الأحد، يصور تعرض مروحية روسية لهجوم على جزيرة الثعبان. وقد نشرت قيادة العمليات الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني الشريط. وربما كانت المروحية تحلق في سماء الجزيرة لتقديم المساعدة للجنود الجرحى، الذين أصيبوا في هجوم أمس السبت.