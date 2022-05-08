شاهد: الحرائق تلتهم مساحات شاسعة في روسيا وتسفر عن مقتل 10 أشخاص

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان أصدرته يوم السبت، عن نشوب عشرات الحرائق في مناطق مختلفة في سيبريا وتسببت الرياح القوية في تأجيجها. وتم تسجيل 123 حريقا لغاية يوم أمس السبت.

وارتفعت مستويات تلوث الهواء في أومسك بشكل ملحوظ، وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.

هذا وأسفرت الحرائق عن مقتل 10 أشخاص والتهمت مساحات شاسعة ومئات المنازل. وعملت فرق الإطفاء على إجلاء المواطنين الذين يعيشون في أماكن مجاورة.