قال ليروي كينان خلال حضوره تجمع حاشد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في غرينسبورج بولاية بنسلفانيا، "أعتقد أننا نحتاج إلى حماية الأرواح بأي ثمن"، بعد أن أظهرت وثيقة مسربة أن المحكمة العليا تستعد لإلغاء الحكم بشأن حقوق الإجهاض في قضية "رو ضد وايد".

ولم تمنع الأمطار خروج آلاف المواطنين إلى الشوارع للمشاركة في التجمع.

وأعربت الأغلبية عن معارضتها حق المرأة في الإجهاض، ودعت إلى إجراء تعديل دستوري لحظر القانون.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.