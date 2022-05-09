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النمسا
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قتيل وأكثر من 10 جرحى بعد خروج قطار عن السكة في النمسا

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بقلم:  يورونيوز
صورة من الأرشيف لحادث قطار في فرنسا
صورة من الأرشيف لحادث قطار في فرنسا   -   حقوق النشر  Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

قتل شخص وأصيب أكثر من عشرة بجروح عندما خرج قطار عن مساره جنوب فيينا الإثنين، وفق ما أعلنت وكالة "آبا" النسموية للأنباء.

وسارع عناصر الإسعاف إلى موقع الحادث في مونشندورف حيث قتل شخص وأصيب اثنان بجروح خطيرة و11 بجروح طفيفة، وفق ما نقلت "آبا" عن أنرياس زينكر من هيئة الصليب الأحمر في ولاية النمسا السفلى.

وكتب الدفاع المدني في النمسا السفلى عبر فيسبوك "حادث قطار خطير في مونشندورف".

وأضاف "وفق المعلومات الأولية، هناك العديد من الإصابات، أرسلت عدة حوامات إسعاف وفرقة كبيرة من عناصر الإنقاذ في الوقت الحالي".

وأفادت وكالة "آبا" عن انقلاب إحدى العربات عندما خرج القطار عن مساره، ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

حوادث القطارات المميتة نادرة في النمسا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة.

المصادر الإضافية • وكالات