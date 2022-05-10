مقتل 14 مدنيا على الأقل في هجوم على مخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية

قتل ما لا يقل عن 14 مدنيا الإثنين في مخيم للنازحين في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجوم يشتبه بأن مسلحين من ميليشيا "تعاونية تنمية الكونغو" (كوديكو) نفذوه، على ما أفادت مجموعة خبراء الثلاثاء.

وأكد مرصد كيفو الأمني الذي ينشر خبراء في المنطقة أن "14 مدنيا على الأقل قتلوا في مخيم لودا للنازحين قرب فاتاكي" في إيتوري الإثنين مضيفا على تويتر "يشتبه بأن كوديكو" شنت الهجوم.