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جمهورية الكونغو الديمقراطيه

مقتل 14 مدنيا على الأقل في هجوم على مخيم للنازحين في الكونغو الديمقراطية

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
رجال شرطة كونغوليون يتجمعون في مكان هجوم في بيني، الكونغو، 26 ديسمبر 2021.
رجال شرطة كونغوليون يتجمعون في مكان هجوم في بيني، الكونغو، 26 ديسمبر 2021.   -   حقوق النشر  AFP

قتل ما لا يقل عن 14 مدنيا الإثنين في مخيم للنازحين في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجوم يشتبه بأن مسلحين من ميليشيا "تعاونية تنمية الكونغو" (كوديكو) نفذوه، على ما أفادت مجموعة خبراء الثلاثاء.

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وأكد مرصد كيفو الأمني الذي ينشر خبراء في المنطقة أن "14 مدنيا على الأقل قتلوا في مخيم لودا للنازحين قرب فاتاكي" في إيتوري الإثنين مضيفا على تويتر "يشتبه بأن كوديكو" شنت الهجوم.