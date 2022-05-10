قُتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 225 في موجة عنف في سريلانكا هي الأسوأ، حيث استقال رئيس الوزراء بعد أسابيع من الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وانتشرت الاشتباكات في وقت متأخر من ليل الإثنين، ما دعى السلطات إلى فرض حظر للتجول إلى أجل غير مسمى في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، فيما نُشر الجيش للمساعدة في احتواء العنف.

بدأ المتظاهرون المناهضون للحكومة، الذين كانوا يخرجون للتظاهر سلميا منذ 9 أبريل/نيسان، بالرد بعد أن هاجمهم أنصار رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماهيندا راجاباكسا.