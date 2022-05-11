تتيح مدينة جوبيتر بولاية فلوريدا الأمريكية فرصة الغوص مع أسماك القرش في إطار برنامج سياحي يهتم بترقية حماية البيئة. يقوم السائحون بالغوص وسط أسماك القرش بعد اصطحابهم بالقوارب إلى المنطقة التي يتم فيها تنظيم السياحة البيئية. يكتشف المغامرون طيلة عملية الغوض حياة سمكة القرش التي لطالما كانت العدو الكبير للإنسان في البحار و المحيطات.
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