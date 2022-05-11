نظّم صحفيون وناشطون فلسطينيون الأربعاء، وقفات في عدة مناطق في الضفة الغربية، تنديدا بمقتل مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة. وشارك العشرات من طلبة جامعة بيرزيت برام الله في وقفة داخل حرم الجامعة ورفعوا صور الصحفية الراحلة. كما شارك عشرات الصحفيين والنشطاء في وقفة على دوار المنارة، وسط مدينة الخليل ورفعوا خلالها صورة الصحفية الفلسطينية.

وأعلنت نقابة الصحفيين في المدينة، استقبال المعزين بوفاة أبو عاقلة، مساء الخميس. وأمام بلدية دورا، جنوبي الضفة الغربية، نظّم موظفو البلدية وقفة رفعوا خلالها صور أبو عاقلة. وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الصحفية أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة.

وأبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما، صحفية فلسطينية معروفة تحمل الجنسية الأمريكية وتنحدر من عائلة من بيت لحم وتقيم في القدس الشرقية المحتلة.