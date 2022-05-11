عُرفت بمهنيتها العالية وشغفها بنقل الحقيقة ووجودها الدائم وسط الحدث الفلسطيني، إنها مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت صباح اليوم الأربعاء بطلق في الرأس أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
مقتل أبو عاقلة التي تعدّ من أبرز مراسلي قناة الجزيرة، أثار موجة استنكار واسعة فلسطينياً وعربياً ودولياً.
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