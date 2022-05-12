قطر تسجن أربعة محتجين على الانتخابات بينهم اثنان مدى الحياة

أظهرت وثائق محكمة أن قطر قضت بسجن أربعة رجال، بينهم اثنان بالسجن المؤبد، بعد احتجاجهم على قانون جديد يمنع بعض أفراد قبيلتهم من التصويت في أول انتخابات تشريعية في البلاد.

وبحسب وثائق اطَلعت عليها رويترز، أُدين الرجال الأربعة يوم الثلاثاء بعدة تهم بينها حشد الجموع للمطالبة بتغيير القوانين، وتعكير صفو الأمن العام ورفض أوامر الشرطة بالمغادرة. ونشر نشطاء في صفحة "أحرار قطر" على تويتر نص حكم المحكمة بحق الأشخاص الأربعة.

ونادى الناشطون على الصفحة ذاتها بالحرية للنشطاء الاربعة.

وحُكم على هزاع أبو شريدة المري وراشد علي المري، وكلاهما محاميان، بالسجن مدى الحياة، بينما حُكم على رجلين وصفا بأنهما شاعرين يعيشان في المنفى وظهرا في مقاطع فيديو على الإنترنت مرتبطة بالاحتجاجات، بالسجن 15 عاما. ويحق للأربعة استئناف الحكم.