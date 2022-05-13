إيلون ماسك يقول إن صفقة شراء تويتر تم تعليقها مؤقتاً

غرّد إيلون ماسك، الجمعة، عبر حسابه في تويتر، قائلاً إن "الصفقته البالغة 44 مليار دولار لشراء تويتر "معلقة مؤقتًا" بانتظار الحصول على "مزيد من التفاصيل حول التقدير الجديد للمنصة المتعلق بنسبة الحسابات المزيفة وحسابات "السبام"، تشكل أقل من 5٪ من المستخدمين".

ولم يعط ماسك الكثير من التفاصيل عن "تعليق الصفقة" ولكن التغريدة من حسابه الرسمي ستؤدي حتماً إلى فوضى في عالم التكنولوجيا والمال. وواصلت أسهم تويتر انخفاضها في تداول ما قبل السوق، الجمعة.

مؤخراً، بعد عدة تقلبات ومطبات، أبرزها استقالة مديرين كبيرين في تويتر، الخميس، هناك من يقول في وول ستريت إن الصفقة التي عرضها ماسك قد لا تتم في نهاية المطاف، بحسب ما يذكره موقع أكسيوس.

وكانت شركة تويتر اعترفت أواخر نيسان/أبريل أنها صخّمت عدد مستخدميها، حيث أفرطت في احتساب المستخدمين النشطين يومياً، الذين يمكن من خلالهم تحقيق مداخيل مالية، بين الثلاثي الأول من العام 2019 والربع الأخير من العام 2021.