تقيم العاصمة الفرنسية باريس السبت أكبر حفل موسيقى للهواة في ستاد دو فرانس الشهير. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 1000 موسيقي في العزف في الحفل الذي يشارك فيه أكبر الأسماء في موسيقى الروك. بيتي بوين، موظفة حكومية في النهار وعازفة طبول وقيتارة في أوقات فراغها، تتدرب مع العشرات من الموسيقيين الهواة الآخرين في ضواحي باريس. تشارك بيتي في هذا الحفل وتقول "إنه أحد أسعد أيام حياتي".