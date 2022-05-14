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مصر

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل خمسة جنود مصريين بسيناء

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بقلم:  يورونيوز
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جنازة أحد الجنود المصريين الذين قتلوا في هجوم مسلح في سيناء.
جنازة أحد الجنود المصريين الذين قتلوا في هجوم مسلح في سيناء.   -   حقوق النشر  أ ب

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في حسابه على تليغرام السبت مسؤوليته عن هجوم على أفراد من الأمن المصري بشمال سيناء يوم الأربعاء الماضي أسفر عن مقتل خمسة جنود.

وقال مصدران أمنيان إن أربعة آخرين أُصيبوا عندما فتح مسلحون النار صباح الأربعاء على نقطة تمركز أمنية في المنطقة الساحلية بشمال شرق سيناء على بعد بضعة كيلومترات من الحدود مع قطاع غزة.

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ويأتي هجوم الأربعاء بعد مقتل ضابط وعشرة مجندين في هجوم على نقطة تفتيش أمنية في سيناء يوم السابع من مايو أيار أعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عنه.

المصادر الإضافية • رويترز