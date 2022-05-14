اقتحمت الشرطة الإسرائيلية حرم مستشفى القديس يوسف (المستشفى الفرنسي) في القدس الشرقية، وانهالت بضرب المشيعين لمنعهم من حمل النعش على الأكتاف، ومنعهم من رفع الأعلام الفلسطينية عند إخراج الجثمان الذي نقل على سيارة لنقل الموتى في نهاية المطاف. وضربت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين بالهراوات. وأظهرت مشاهد نقلتها قنوات التلفزة المحلية جثمان ابو عاقلة يكاد يسقط أرضا، فيما كان عناصر القوات الإسرائيلية يفرقون الحشد. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 33 شخصا أصيبوا خلال الجنازة، وقد نقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما أوردت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت ستة أشخاص.
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