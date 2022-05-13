شاهد: الشرطة الإسرائيلية تمنع تعليق لافتات وصور لشيرين أبو عاقلة وتحذر من تفريق الجنازة في القدس

فرضت إسرائيل قيودا على عائلة شرين أبو عاقلة بشأن الجنازة، التي ستقام الجمعة في القدس الشرقية لوداع إحدى أهم المراسلين الصحفيين بعد اغتيالها برصاصة في الرأس قبل يومين في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الخميس إن الشرطة الإسرائيلية قد استدعت أنطون ابو عاقلة، شقيق شيرين أبو عاقلة وحذرته من تفريق الجنازة "إذا ما شهدت عنفا أو رفع أعلام أو ترديد شعارات".

وأوضحت وكالة (وفا) إن الشرطة الإسرائيلية منعت تعليق صور ولافتات تحمل صورة شيرين أبو عاقلة، أمام كنسية الروم الكاثوليك، كما فرضت مخالفات للمتواجدين بالقرب من المستشفى الفرنسي، في حي الشيخ جراح والذين تجمعوا لتشييع جثمان أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه في كنيسة الكاثوليك بالبلدة القديمة.

وستدفن الصحفية الفلسطينية البالغة من العمر 51 عاما والتي كانت تعمل لقناة الجزيرة، في القدس الشرقية بعد قداس عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل داخل البلدة القديمة.

وأصيبت أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال تغطيتها لاشتباكات في مخيم جنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة "صحافة".