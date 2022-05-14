إصابة رئيسة وزراء نيوزيلندا بكوفيد-19

أعلن مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا السبت أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي أشيد بجهود حكومتها في مكافحة الجائحة، مصابة بكوفيد-19.

وقالت الحكومة في بيان إن الأعراض التي تبدو عليها طفيفة وبأنها ستخضع للحجر المنزلي لسبعة أيام.

وقد عزلت أرديرن نفسها منذ الأحد الماضي عقب إصابة شريكها كلارك غيفورد بالفيروس، وكان يُفترض أن تستأنف مهامها البرلمانية الإثنين.

طبقت نيوزيلندا إجراءات من الأكثر صرامة لمكافحة تفشي الجائحة في 2020. وسجلت 892 وفاة بالفيروس هي من بين أدنى المعدلات في الدول المتطورة.

غير أنها شهدت عودة لمتحورة الفيروس أوميكرون منذ تخفيف القيود في آذار/مارس. وتُحصى إصابة أرديرن بين أكثر من 50 ألف إصابة سُجلت الأسبوع الماضي.

ونشرت أرديرن على إنستاغرام صورة لاختبار كوفيد الإيجابي الذي أجرته.