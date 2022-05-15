تجري الاستعدادات النهائية على قدم وساق في الريفيرا الفرنسية قبل الانطلاق الرسمي للنسخة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي المقرر الثلاثاء. شهد صباح الأحد تعليق اللافتات الضخمة على واجهة قصر المهرجانات الشهير حيث يقام الحدث الذي يحتفل بعيده الخامس والسبعين.
بعد أن ألغى الوباء مهرجان كان السينمائي لعام 2020، وتم تقليص نسخة العام 2021 من حيث الحضور ومنع القبلات على السجادة الحمراء، من المقرر أن تعود سهرة سينما الريفيرا الفرنسية الفخمة بمهرجان يعد بأن يكون مميزا.
لمدة 12 يومًا في مدينة كان، ستمتزج الملابس الرسمية والأفلام تحت جو مشمس، وتمتد الاحتفالات بالمتوجين من كبار المخرجين والممثلين. منذ المهرجان الأول الذي نظم عام 1946 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، اصبحت مدينة "وجهة مميزة" تضع السينما العالمية وبريق كوت دازور في دائرة الضوء.
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