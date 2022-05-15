شارك أكثر من ألفي تونسي الأحد في أول مظاهرة نظمتها "جبهة الخلاص الوطني" التي شكلتها مؤخرا خمسة أحزاب معارضة للرئيس قيس سعيّد وأبرزها خصمه اللدود حزب النهضة.
وتجمع ما بين ألفين وثلاثة آلاف متظاهر أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة رافعين لافتات بالعربية والإنجليزية كتب على بعضها "يسقط الانقلاب" و"لا ديمقراطية دون سلطة تشريعية" و"لا لخطابات التحريض". وهتف المحتجون بشعارات مناهضة للرئيس من بينها "الشعب يريد ما لا تريد"، وطالبوا بـ"احترام الدستور والعودة إلى الديمقراطية".
بعد شهور من الجمود السياسي، أعلن قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية معلقا نشاط البرلمان، وبات يحكم مذاك بمراسيم وأوامر رئاسية.
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