رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته إلى الرئيس ماكرون

قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيس، إن كاستيس قدم استقالته يوم الإثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام تعديل وزاري طال انتظاره من قبل ماكرون الذي قال عقب انتخابه لفترة جديدة في نيسان-أبريل إن فريق حكومته الجديد يجب أن يكون أكثر "تركيزاً" مع عدد أقل من الوزراء.

وقال ماكرون إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء، ولكنه لم يكشف عن هويته.

وترجح الصحف الفرنسية أن تشغل امرأة هذا المنصب، تكون مقربة من اليسار الذي سيخوض ماكرون معركة انتخابية كبيرة ضدّه تحالفه في الانتخابات التشريعية المقبلة.