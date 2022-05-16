تظهر لقطات الفيديو جنديا أوكرانيا، يحاور أُماً أوكرانية تعيش برفقة أطفالها في ملجأ لإقناعها بالنزوح من مدينة ليسيتشانسك الصناعية التي دمرتها القوات الروسية.
وأمضت أنجلينا أباكوموفا وطفلاها الصغيران الأشهر الماضية في ملجأ معتم تحت الأرض وترفض النزوح.
يقدر المتطوعون الذين يوزعون الطعام في ملاجئ مدينة ليسيتشانسك أن هناك أكثر من 20 ألف شخص اختاروا البقاء في المدينة المحاصرة.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: السكان الأصليون لقبائل باري الكولومبية يحتجون على العنف في المناطق التي يعيشون فيها
بدون تعليق: مدينة ليل الفرنسية تقيم موكب افتتاح مهرجان "المدينة الفاضلة"
بدون تعليق: "جبهة الخلاص الوطني" التونسية تنظم أولى تظاهراتها ضد الرئيس قيس سعيّد
بدون تعليق: وضع آخر اللمسات قبل افتتاح مهرجان كان السينمائي في فرنسا
بدون تعليق: ألف شمعة تُضيء سماء بانكوك للاحتفال بعيد ميلاد بوذا
الأوكرانيون يقبلون بكثرة على الوشم لتجسيد حب الوطن في الجسد
بدون تعليق: معبد سنغافورة يقدم البركات للحيوانات الأليفة خلال مهرجان بوذي
بدون تعليق: نشطاء "تمرد الإنقراض" يستهدفون مكاتب شركة مونسانتو للزراعة في بوينس آيرس
بدون تعليق: افتتاح أطول جسر معلق في العالم في جمهورية التشيك
بدون تعليق: مظاهرات في مالي دعما للجيش والمجلس العسكري
بدون تعليق: جثمان الصحافية شيرين أبو عاقلة كاد أن يسقط أرضا بسبب عنف الشرطة الإسرائيلية
بدون تعليق: المئات من الموسيقيين الهواة يتدربون في "ستاد دو فرانس" قبل أكبر حفل في باريس
بدون تعليق: البرازيليون يقيمون أكبر وليمة شواء في العالم
بدون تعليق: مخاوف بشأن موجة حر ستتجاوز 50 درجة مئوية في باكستان
بدون تعليق: دبي تطلق مهرجان الشوكولاتة بعرض للأزياء