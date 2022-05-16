تظهر لقطات الفيديو جنديا أوكرانيا، يحاور أُماً أوكرانية تعيش برفقة أطفالها في ملجأ لإقناعها بالنزوح من مدينة ليسيتشانسك الصناعية التي دمرتها القوات الروسية.

وأمضت أنجلينا أباكوموفا وطفلاها الصغيران الأشهر الماضية في ملجأ معتم تحت الأرض وترفض النزوح.

يقدر المتطوعون الذين يوزعون الطعام في ملاجئ مدينة ليسيتشانسك أن هناك أكثر من 20 ألف شخص اختاروا البقاء في المدينة المحاصرة.