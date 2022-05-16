Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
متطوع من الجيش الأوكراني يتفقد موقعًا بعد غارة جوية شنتها القوات الروسية في ليسيشان.

تظهر لقطات الفيديو جنديا أوكرانيا، يحاور أُماً أوكرانية تعيش برفقة أطفالها في ملجأ لإقناعها بالنزوح من مدينة ليسيتشانسك الصناعية التي دمرتها القوات الروسية.

وأمضت أنجلينا أباكوموفا وطفلاها الصغيران الأشهر الماضية في ملجأ معتم تحت الأرض وترفض النزوح.

يقدر المتطوعون الذين يوزعون الطعام في ملاجئ مدينة ليسيتشانسك أن هناك أكثر من 20 ألف شخص اختاروا البقاء في المدينة المحاصرة.

No Comment المزيد من