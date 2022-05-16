وفقاً لبيان صادر عن منظمة أطباء بلا حدود غير الربحية، تم إنقاذ نحو 400 مهاجر في سبع عمليات مختلفة على مدار 72 ساعة منذ التاسع من أيار/مايو. وبين الذين كانوا على متن القارب كان هناك 195 قاصراً بينهم اثنان تحت سن الواحدة.

وقال المنقذون في سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" إن العديد من الذين كانوا على متنها ضحايا لانتهاكات جنسية وجسدية، واستقل أربعة منهم قوارب متوجهة إلى أوروبا مصابين بكسر في العظام نتيجة العنف في ليبيا.

ووفقاً لوزارة الداخلية الإيطالية، حتى 13 أيار/مايو، وصل 12881 مهاجراً إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2022.

وتُظهر البيانات التي قدمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 542 مهاجراً ماتوا أو اختفوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط في عام 2022.