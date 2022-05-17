شاهد: نفق لتهريب المخدرات بين المكسيك والولايات المتحدة بطول 530 متراً

قالت السلطات الفدرالية الأمريكية في كاليفورنيا إنها اكشتفت نفقاً تحت الأرض بطول خمسة ملاعب كرة قدم، يستخدم لتهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان نشر (الإثنين) قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا، إن النفق يمتد من تيخوانا بالمكسيك إلى مستودع في أوتي ميسا، جنوب سان دييغو، ويُعتقد أنه يبلغ طوله 530 متراً وعمقه 18.5 مترا بقطر يزيد على المتر.

يحتوي النفق على جدران معززة ونظام سكك حديدية وكهرباء ونظام تهوئة، بحسب المصدر نفسه.

في السياق وجهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى ستة أشخاص بالمتاجرة وتوزيع 1762 رطلاً (800 كيلوغرام) من الكوكايين، وصادر المسؤولون أيضاً 73 كيلو من الميثامفيتامين وأكثر من كيلو ونصف من الهيروين.

وفقا للأرقام الأمريكية، تم اكتشاف أكثر من 90 نفقا في جنوب كاليفورنيا وحدها منذ عام 1993.