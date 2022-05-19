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توم كروز في مهرجان السينما الدولي الخامس والسبعين، كان في جنوب فرنسا.

حصل الممثل الأمريكي، توم كروز على "سعفة ذهبية فخرية"  قبل عرض فيلمه الجديد (توب غان مافريك) الأربعاء في مهرجان كان السينمائي الخامس والسبعين.

ويمثل كروز دور الكابتن بيتر "مافريك" ميتشل، وهو طيار شجاع في البحرية الأمريكية وهي قصة حقيقية من إخراج جوزيف كوسينسكي.

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