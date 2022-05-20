شاهد: ناشطون ملطخون بدماء مزيفة يلعبون كرة القدم دعما للعمال الذين قتلوا في قطر

قام ناشطون من مجموعة إيبيزا بتنظيم مباراة كرة قدم بكرة مغموسة بدم زائف أمام مقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في باريس، ترمز إلى معاناة العمال المهاجرين الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا أثناء مشاركتهم في بناء ملاعب جديدة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتتهم جمعيات حقوقية قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما أولئك العاملين في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم. ونفت قطر مرارا الاتهامات الموجهة إليها وأعلنت إصلاحات عدة منذ اختيارها المثير للجدل في العام 2010 لتنظيم المونديال.