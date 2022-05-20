شاهد: إطلاق كبسولة ستارلاينر التابعة لبوينغ إلى محطة الفضاء الدولية

انطلقت كبسولة ستارلاينر التابعة لبوينغ الخميس، في مهمة لاختبار الطيران المداري باتجاه محطة الفضاء الدولية.

وانطلقت الكبسولة غير المأهولة في المحاولة الثالثة من كيب كانافيرال، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفشلت المحاولتان السابقتان بسبب عيوب في البرامج والصمامات.

وتحاول بوينغ اللحاق بسبيس إكس والتي ترسل أطقم لناسا منذ عامين. وفي حال وصول الكبسولة إلى المحطة الفضائية يمكن لطياريها البدء بتشغيل خط الرحلات الفضائية بحلول نهاية هذا العام.

وكانت ناسا التي أوقفت برنامجها للرحلات الفضائية المكوكية سنة 2011 قد استعانت بخدمات "بوينغ" و"سبايس اكس" كي لا تضطر إلى الاتّكال على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.