Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: إطلاق كبسولة ستارلاينر التابعة لبوينغ إلى محطة الفضاء الدولية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
كبسولة ستارلاينر التابعة لبوينج كيب كانافيرال، في ولاية فلوريدا الأمريكية.
كبسولة ستارلاينر التابعة لبوينج كيب كانافيرال، في ولاية فلوريدا الأمريكية.   -   حقوق النشر  AP Photo

انطلقت كبسولة ستارلاينر التابعة لبوينغ الخميس، في مهمة لاختبار الطيران المداري باتجاه محطة الفضاء الدولية.

وانطلقت الكبسولة غير المأهولة في المحاولة الثالثة من كيب كانافيرال، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وفشلت المحاولتان السابقتان بسبب عيوب في البرامج والصمامات.

وتحاول بوينغ اللحاق بسبيس إكس والتي ترسل أطقم لناسا منذ عامين. وفي حال وصول الكبسولة إلى المحطة الفضائية يمكن لطياريها البدء بتشغيل خط الرحلات الفضائية بحلول نهاية هذا العام.

وكانت ناسا التي أوقفت برنامجها للرحلات الفضائية المكوكية سنة 2011 قد استعانت بخدمات "بوينغ" و"سبايس اكس" كي لا تضطر إلى الاتّكال على الصواريخ الروسية للوصول إلى محطة الفضاء الدولية.

المصادر الإضافية • أ ب