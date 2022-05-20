شاهد: الأمير تشارلز يرقص مع أحفاد السكان الأصليين في كندا

وصل الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، وزوجته كاميلا باركر دوقة كورنوال إلى الإقليم الشمالي الغربي "لمجتمع الدن" وهي منظمة تمثل السكان الأصليين، في ثالث يوم لجولته والتي تركز على العلاقات البريطانية والسكان الأصليين في كندا.

وتظهر اللقطات المصورة حفلا راقصا شارك فيه الأمير وزوجته.

التقى الأمير بزعماء من السكان الأصليين الذين طالبوا باعتذار من الملكة عن عمليات "إدماج وإبادة جماعية" تعرّض لها أطفال مدارس من أبناء السكان الأصليين.

وكانت بريطانيا قد أقامت مستعمرة في نيوفاوندلاند عام 1610، وظلت تحت الحكم البريطاني انضمامها إلى كندا عام 1949.