حاول مئات السكان إنقاذ أجزاء من منازلهم المدمرة الجمعة بعد حريق هائل اجتاح مجمعًا سكنيًا في محيط ميناء مانيلا الفلبيني. وحمل السكان صفائح معدنية وبقايا الأثاث لبيعها للخردة مقابل 10 بيزو للكيلوغرام حوالي (0.19 سنتا) لكسب بعض المال. تضرر حوالي 300 ساكن من الحريق التي لم ترد بعد تفاصيل حول ظروف وأسباب اندلاعه الخميس.
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