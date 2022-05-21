هل تصبح سيفيرودونيتسك الأوكرانية ماريوبول الثانية ؟

قال أولكسندر ستريوك، رئيس بلدية مدينة سيفيرودونيتسك التي تقع في منطقة لوهانسك الانفضالية (دونباس) إن 15 ألفا من سكان المدينة بقوا فيها، من أصل 100 ألف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير.

وتتعرض المدينة حالياً لقصف روسي عنيف، بعدما نجح الجيش الروسي، مدعوماً من الميليشيات الانفصالية بتطويقها بشكل شبه كامل، منذ أسبوعين تقريباً. والخميس قال حاكم المنطقة إن القصف أدى إلى سقوط 12 قتيلاً و40 جريحاً.

وقال المعهد الأميركي لدراسة الحرب إن القوات الروسية تحاول الدفع من جهة الجنوب، تحديداً من بوباسنا التي تقع على بعد 17 كيلومتراً، باتجاه سيفيرودونيتسك، التي يفتقد من بقي فيها الماء والغاز والتيار الكهربائي بحسب ما ذكرته فرانس برس نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين.

نصر استراتيجي ثانٍ لموسكو ؟

قالت هيئة أركان القوات الأوكرانية عبر فيسبوك صباح السبت إن "العدو يستمر في شن هجمات في "منطقة العمليات الشرقية" لفرض سيطرة تامة على أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك والإبقاء على ممر بري مع القرم المحتلة موقتاً".

وأكدت الهيئة التي لا تعلن عن عدد قواتها المنتشرة في سيفيرودونيتسك، أنها أرسلت 260 عنصراً إضافياً من مدينة خاركيف في الشمال الشرقي "لتعويض الخسائر المهمة"، بحسب ما نقلته عنها صحيفة الغارديان البريطانية.

ومنذ الخميس، قالت الهيئة إن الروس "يستخدمون تكتيكهم المعتاد.. ويحاولون تطويق المدينة وتدميرها".

وتقول مصادر موالية لروسيا إن عدد الجنود الأوكرانيين في مدينتيْ سيفيرودونيتسك وليسيشانسك بالآلاف، وتحاول القوات الروسية تطويقهم لإجبارهم على الاستسلام في نهاية المطاف، كما حصل في مجمع الصلب، آزوفستال، في ماريوبول.

ولا يمكن ليورونيوز التحقق من هذه الأرقام.

ومنذ أيام يحاول الجيش الأوكراني إبطاء تقدم القوات الروسية عن طريق زرع الألغام وتفجير الممرات البرية من جسور وسكك حديدية، تربط الأراضي التي تسيطر عليها روسيا الآن، بالمدينة.

وتبقى هناك طريق إمدادات كبرى واحدة وهي T1302 تربط سيفيرودونيستك ببلدة باخموت إلى الغرب، تستخدمها القوات الأوكرانية. وتنقل "فوربس" الأميركية عن مسؤول عسكري أوكراني قوله إن قطع هذه الطريق سيضع جيب المقاومة في وضع صعب.

"تدهور في الوضع العسكري"

من جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الجمعة، أن "تحرير" منطقة لوهانسك التي تشكل مع دونيتسك إقليم دونباس، "شارف الانتهاء"، خلال إعلانه السيطرة التامة على ماريوبول.

واعترف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانك، بأن هناك "تدهور في الوضع" في المنطقة، متحدثاً عن غزارة نيران القوات الروسية عليها.

بالنسبة لموسكو، إن سقوط سيفيرودونيتسك، إحدى أكبر المدن في منطقة لوهانسك، وبعدها ليسيشانسك، سيشكل نصراً استراتيجياً آخر، بعد ذلك الذي تم تحقيقه في ماريوبول الساحلية، لا بل أنه سينهي ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة لتحرير" منطقتي لوهانسك ودونيتسك.