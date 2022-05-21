تسبب إعصار نادر الحدوث في هذه الفترة من السنة بدمار كبير في بلدة صغيرة في ولاية ميشيغان، الجمعة، وبسقوط عدّة جرحى وانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل حركة المواصلات بحسب مسؤولين في المنطقة.

وقالت شرطة الولاية إن الإعصار الذي ضرب غيلورد التي تقع على بعد نحو 370 كيلومتراً إلى شمالي ديترويت تسبب بإصابات، من دون أن تحدد العدد، مؤكدةً أنه لم يؤدّ إلى سقوط قتلى.

ويعيش في البلدة الصغيرة نحو 4.200 شخص وضربها الإعصار بعد ظهر الجمعة.