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مقتل حارس في سفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه به

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بقلم:  يورونيوز
سيارة تابعة للشرطة الفرنسية في مدينة ليل (أرشيف)
سيارة تابعة للشرطة الفرنسية في مدينة ليل (أرشيف)   -   حقوق النشر  DENIS CHARLET/AFP

لقي حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس حتفه صباح الإثنين على يد رجل اعتُقل بعد الواقعة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس.

وقال المصدر القريب من التحقيق أن مشادة وقعت بين الرجلين أمام السفارة ومقرها في الدائرة الـ15 في باريس. وقالت النيابة إن "ملابسات وفاة الحارس لم تُعرف بعد بدقة". 

وفُتح تحقيق في جريمة القتل العمد.

وقال المصدر القريب من التحقيق أن مشادة وقعت قبيل السابعة صباحاً بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة الثامنة.