مقتل حارس في سفارة قطر في باريس وتوقيف مشتبه به

لقي حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس حتفه صباح الإثنين على يد رجل اعتُقل بعد الواقعة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من التحقيق ومن مكتب المدعي العام في باريس.

وقال المصدر القريب من التحقيق أن مشادة وقعت بين الرجلين أمام السفارة ومقرها في الدائرة الـ15 في باريس. وقالت النيابة إن "ملابسات وفاة الحارس لم تُعرف بعد بدقة".

وفُتح تحقيق في جريمة القتل العمد.

وقال المصدر القريب من التحقيق أن مشادة وقعت قبيل السابعة صباحاً بين الرجلين أمام السفارة في الدائرة الثامنة.