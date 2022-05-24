أسدلت مدينة نيويورك الستار على مرحلة مهمة من تاريخ البشرية في مجال الاتصالات السلكية بعد أن قررت إزالة آخر كشك هاتف عمومي في المدينة. وقام العمال بإزالة كشك الهاتف العمومي من شارع يقع بالقرب من ميدان تايمز. كانت أكشاك الهاتف العمومي منتشرة في كل زاوية من شوارع نيويورك في الأيام التي سبقت توفر الهواتف المحمولة.
هذا وقررت المدينة الحفاظ على نقاط الهاتف العمومي في محطات النقل العام ومحطات العبارات، وكذلك في بعض المتاجر. وأعلنت المدينة أن كشك الهاتف الذي انتزعته يتم عرضه في متحف بمدينة نيويورك، ليكون شاهدا على الحياة قبل العصر الرقمي.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: رجل في تايوان يخترع عربة لنزهة الأسماك
بدون تعليق: عاصفة ترابية جديدة تجتاح العراق
بدون تعليق: نشطاء البيئة يتظاهرون قبيل انطلاق منتدى دافوس في سويسرا
بدون تعليق: يوبيل الملكة إليزابيث والمناخ والصحة العقلية في معرض تشيلسي للزهور بلندن
بدون تعليق: معرض في ريو دي جانيرو يسرد قصة "100 عام من الروبوتات"
بدون تعليق: ناشطات تقتحمن سجادة مهرجان كان الحمراء بلافتة تحمل أسماء ضحايا جرائم قتل النساء بفرنسا
انحسار الفيضانات في بنغلادش بعد تسببها بمقتل 60 شخصاً
شاهد: مظاهرة في مدريد ضدّ زيارة الملك السابق خوان كارلوس لإسبانيا
شاهد: وسط صدى المدافع في سيفيردونيتسك.. أوكرانيون يصلون في قبو كنيسة مدمرة في ليسيتشانسك
إطلاق ثلاث سلاحف بحرية من نوع محميّ في تونس بعد إنقاذها
شاهد: حفل زواج جماعي برعاية النيابة العامة في البرازيل
شاهد: تشييع جثماني جنديين أوكرانيين في خاركيف
شاهد : إعصار يدمر بلدة صغيرة في ولاية ميشيغان الأميركية
شاهد: توثيق لحظة استهداف مبنى في منطقة خاركيف الأوكرانية بضربة صاروخية مدمرة
بدون تعليق: نجاة امرأة أوكرانية و3 أطفال من قصف منزل في جنوب البلاد