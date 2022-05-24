أسدلت مدينة نيويورك الستار على مرحلة مهمة من تاريخ البشرية في مجال الاتصالات السلكية بعد أن قررت إزالة آخر كشك هاتف عمومي في المدينة. وقام العمال بإزالة كشك الهاتف العمومي من شارع يقع بالقرب من ميدان تايمز. كانت أكشاك الهاتف العمومي منتشرة في كل زاوية من شوارع نيويورك في الأيام التي سبقت توفر الهواتف المحمولة.

هذا وقررت المدينة الحفاظ على نقاط الهاتف العمومي في محطات النقل العام ومحطات العبارات، وكذلك في بعض المتاجر. وأعلنت المدينة أن كشك الهاتف الذي انتزعته يتم عرضه في متحف بمدينة نيويورك، ليكون شاهدا على الحياة قبل العصر الرقمي.